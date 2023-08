Quel est le rôle d’une AMO en informatique ?

Eole Casque Amo

L’AMO ou l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage accompagne le maître d’ouvrage dans le cadre de la gestion des projets informatiques.

Il s’agit d’un service de conseil et d’aide à la décision. Concrètement, l’AMO fait office de support au maître d’ouvrage.

Qu’est-ce qu’une AMO ou Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ?

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est assurée par une personne qui dispose des compétences nécessaires pour assister le maître d’ouvrage. Elle réalise les tâches qui prennent du temps pour que celui-ci puisse se concentrer sur les fonctions à forte valeur ajoutée.

L’assistant doit faire preuve d’un excellent sens relationnel et d’écoute. De ce fait, il engage facilement le dialogue avec divers interlocuteurs et résout les désaccords éventuels. De même, une AMO en marchés publics d’informatique accompagne le maître d’ouvrage le temps d’un projet, d’un point de situation ou à plus long terme.

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en informatique se charge des tâches comme la rédaction de cahiers des charges et du dossier de consultation des entreprises. Son rôle consiste à présenter des rapports d’analyse en commission d’appel d’offres. Il assure le suivi de la mise en œuvre. Par conséquent, une AMO en informatique dispose des qualités et des connaissances en matière d’architecture des systèmes, de méthodologies de développement, de bases de données, de CRM. Cet expert maîtrise éventuellement les langages de programmation ainsi que la méthode agile.

Comment une AMO peut-elle aider votre entreprise ?

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est définie comme un service de conseil et d’aide à la décision. Elle fournit l’accompagnement technique, administratif, juridique ou financier, indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les compétences de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage demeurent un atout indéniable pour mener à bien les projets informatiques. Les services d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage participent notamment à la mise en œuvre des projets informatiques développés en interne ou en externe par des prestataires. Le maître d’ouvrage et l’AMO travaillent en étroite collaboration.

En général, le premier ne dispose pas forcément des connaissances approfondies en informatique, d’où l’importance du rôle du service d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Quel que soit le type de projet, l’AMO est présente de l’élaboration jusqu’à la phase de déploiement. Compte tenu de ses missions, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage doit pouvoir résister au stress et à la pression. Il aura à gérer des situations difficiles et devra respecter des dates limites prédéfinies. Outre le sens de la communication, une AMO fait preuve d’une force de conviction et doit prendre des décisions de son propre chef.

Nos conseils pour trouver la bonne AMO informatique selon vos besoins

Le choix d’une AMO se fera en fonction de plusieurs critères, dont le coût d’une mission. Le tarif est généralement déterminé suivant le nombre de jours nécessaire à la réalisation du projet. Il faut tenir compte du temps indispensable pour comprendre les enjeux, analyser les besoins, dispenser une expertise… Attention, choisir une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage moins chère, c’est sacrifier la qualité de l’étude. Économiser quelques centaines d’euros peut engendrer des risques, voire des conséquences irrémédiables sur le projet.

Certes, une AMO de qualité requiert un budget plus ou moins important. Néanmoins, cette option est la garantie d’un projet mené à bien. S’ensuivent les bénéfices et les gains attendus. L’intervention d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage engage la viabilité du projet et de l’entreprise. Il s’avère crucial d’investir un budget plus important pour éviter plusieurs milliers d’euros de perte. Il convient de s’assurer que les professionnels de l’assistance travaillent dans les meilleures conditions.

Une fois l’AMO choisi, l’assistant et le maître d’ouvrage conviennent d’un contrat écrit. Le document précise les missions des deux parties ainsi que les attributions de l’AMO. Y figurent également les conditions administratives et techniques qui s’imposent. Pour résumer, la mission de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage débute dès la définition du projet. Il doit comprendre le « pourquoi » du projet sur lequel il devra intervenir. L’AMO dispose des compétences nécessaires pour conduire le projet. Pour ce faire, il met en place des solutions logicielles conformes au cahier des charges.

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage anime les équipes, organise les tâches et reçoit les livrables. Ces derniers doivent correspondre aux impératifs indiqués dans le cahier des charges. Enfin, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pilote pratiquement le projet. Il rapporte le développement du projet auprès du maître d’ouvrage. L’AMO dispose des compétences nécessaires pour animer les comités de pilotage en présence de la MOA et de la MOE. Si besoin, il procède à l’ajustement du programme, se charge du suivi des contrats ainsi que de ses procédures de passation.