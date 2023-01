Pourquoi et comment réussir une impression de roll up ou de kakémono ?

Le kakémono et le roll up sont des outils presque indispensables pour les événements d’entreprise. Ils sont utilisés dans le cadre de la publicité sur le lieu de vente (PLV). Panneaux publicitaires par excellence, ils présentent bien d’autres avantages pour l’utilisateur.

Découvrez ici pourquoi il est nécessaire d’adopter le kakémono et le roll up ainsi que des recommandations à suivre pour réussir leur impression !

Un outil de communication mobile et efficace

Le roll up et le kakémono sont très souvent confondus. Or, ce sont deux outils distincts. Le premier est un support autoportant qui se pose à même le sol. Il est composé d’une base en aluminium avec enrouleur, d’un mât et d’une bâche sur laquelle un visuel est imprimé.

Le second par contre est un objet suspendu, comme l’exprime bien le terme d’origine japonaise.

L’un comme l’autre est un outil de communication mobile et efficace. Ils permettent de communiquer dans n’importe quel lieu, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Avec les grandes dimensions de ces outils, il est aisé d’avoir des visuels en haute définition.

Ils sont alors visibles de loin et ils peuvent mieux attirer l’attention des consommateurs et des potentiels clients. En outre, la conception du roll up rend son déplacement et son installation très facile. Il en est de même pour le kakémono qui peut être aisément accroché ou décrocher.

Les deux outils peuvent être utilisés à différentes occasions.

Une grande facilité de personnalisation

Le kakémono et le roll up sont des moyens de communication facilement personnalisable. Ils se prêtent à différentes utilisations. Selon votre stratégie, vous pouvez faire l’impression avec Rollup Corner en spécifiant la taille et la matière de conception des outils.

En plus du message et parfois de la photo qui constitue l’objet de visuel, un kakémono et un roll up comportent la devise et les coordonnées de l’entreprise. Toutefois, il est nécessaire de ne pas surcharger le visuel.

L’impression d’un kakemono se fait sur une affiche qui est suspendue verticalement en hauteur et tendue entre deux barres en aluminium pour la fixation.

Un investissement sur le long terme

La réalisation d’un kakémono ou d’un roll up est un investissement rentable et sur le long terme. Avec leur impact graphique, ils jouent un rôle publicitaire et permettent de rapidement captiver l’attention des potentiels clients ainsi que des visiteurs.

Ils permettent donc d’augmenter les ventes dans une certaine mesure. De plus, ils sont conçus avec des matériaux résistants qui leur confèrent une grande durabilité.

Le kakémono et le roll up ont également un caractère évolutif. On peut en effet les exploiter sur le long terme. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est indispensable de réussir leur impression.

Comment réussir l’impression de roll up ou de kakémono ?

La réussite de l’impression d’un kakémono ou d’un roll up dépend principalement de trois éléments. Il s’agit du format, du visuel et du respect des contraintes liées à l’impression.

Choisir le format

Il est primordial de prendre en compte un certain nombre d’éléments pour choisir un format idéal pour le roll up ou le kakémono. Il doit être en droite ligne avec la stratégie de communication.

Toutefois, les roll up sont généralement développés sur la hauteur et prennent peu d’espace. La hauteur est toujours autour de 2 m. On peut néanmoins avoir des roll up de largeur 84 cm, 120 cm, 150 cm et bien d’autres.

Les kakémonos par contre peuvent se développer autant sur la longueur que sur la largeur. Tout dépend du message à passer et des espaces où ils seront utilisés.

Créer le visuel

La création du visuel est le point le plus décisif pour réussir l’impression. Le kakémono et le roll sont des outils de communication. Ils doivent donc permettre de faire passer un message court, précis et clair.

C’est une création graphique à part entière. Il est alors primordial de respecter les exigences d’une telle création pour avoir un visuel beau et attrayant en respectant l’agencement des couleurs, des caractères et des textes. Vous pourrez avoir des conseils pour la création de visuels.

En outre, il doit comporter des éléments essentiels. Ce sont entre autres le nom et les coordonnées de l’entreprise, l’objet de la communication (nom de nouveaux produits à mettre en valeur ou les objectifs de l’événement par exemple).

Il doit aussi comporter les conditions et les dates limites des offres s’il y en a. De même, pour guider les visiteurs, il est nécessaire d’y inscrire les espaces et le sujet de l’événement en cours. Le visuel du kakémono ou du roll up sera réussi lorsqu’il capte réellement l’attention des visiteurs.

Respecter les contraintes à l’impression

Il y a de nombreuses contraintes liées à l’impression qui doivent être respectées. Sans celles-ci, tout le travail réalisé sera très peu mis en valeur et vous n’atteindrez certainement pas les objectifs que vous vous êtes fixés pour la réalisation de l’outil. Ces contraintes sont entre autres :

La résolution de l’image ;

L’espace colorimétrique ;

Les traits de coupe ;

Les marges, etc.

Elles permettent de passer de la conception sur un ordinateur à la création physique du roll up et du kakémono avec la qualité et les normes requises.

Pour finir, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour l’impression du kakémono ou du roll up. Il peut être d’une grande aide déjà dans la conception d’un outil publicitaire et même pour la mise en place de la stratégie de communication complète.