Le numéro de téléphone Google renvoi vers un restaurant francais : Le resto se transforme en service client de Google avec plus de 300 appels par semaine

Un restaurateur français vit un véritable cauchemar depuis qu’il a découvert que son numéro de téléphone est associé au siège social d’une célèbre entreprise technologique. Depuis plusieurs années, ce propriétaire reçoit des centaines d’appels hebdomadaires de personnes cherchant à contacter l’entreprise en question. Explorons cette situation incroyable et voyons comment cela affecte la gestion de son restaurant.

Ce que vous devez retenir :

L’origine du problème

La source de la confusion

Ce calvaire pour le restaurateur a commencé il y a environ quatre ans lorsqu’un annuaire en ligne a accidentellement listé le numéro de téléphone de son restaurant comme celui du siège social de Google. Cet incident a rapidement transformé ses journées en une suite interminable d’appels non sollicités.

Les clients potentiels ne peuvent plus joindre facilement le restaurant pour réserver une table.

Le personnel doit constamment expliquer aux appelants qu'ils ont fait erreur.

Le flux d’appels perturbe les opérations quotidiennes et nuit à la productivité.

Effets sur le quotidien du restaurateur

Gérer un restaurant demande déjà beaucoup d’énergie et de temps. Mais ajouter à cela des centaines d’appels non pertinents par semaine bouleverse totalement la routine du patron. Obligé de jongler entre ses responsabilités habituelles et ces interruptions vexantes, il n’a guère de répit.

Impacts sur le restaurant

Distraction constante et perte de temps

Recevoir jusqu’à 300 appels par semaine signifie que presque tous les quelques instants, le téléphone sonne avec quelqu’un cherchant à parler à Google. Cela engendre :

Une distraction continue qui empêche la concentration sur des tâches importantes. De longues explications répétées, occasionnant une importante perte de temps. L’impact négatif sur le service aux clients réels du restaurant.

Réputation compromise

En période où les avis en ligne sont cruciaux, un contact difficile peut mener à de mauvaises appréciations. Les clients impatients risquent de laisser des commentaires négatifs simplement parce qu’ils n’ont pas réussi à réserver une table ou obtenir des informations à cause des appels erronés. Ceci est particulièrement dommageable pour un établissement dépendant des critiques et des recommandations positives pour attirer les gourmets.

Les tentatives de résolution

S’adresser aux plateformes d’annuaires

Face à ce dilemme, le restaurateur s’est naturellement tourné vers les annuaires en ligne pour corriger l’erreur. Malheureusement :

Les mises à jour prennent souvent énormément de temps avant d’être effectives.

Certaines enquêtes nécessitent des preuves complexes et chronophages.

Les modifications ne sont parfois que temporaires, et le problème resurgit.

Solutions alternatives envisagées

Pour remédier à cette situation désespérante, le patron a exploré diverses solutions :

Changer de numéro de téléphone – ce qui impliquerait la mise à jour de tous les supports de communication du restaurant, un coût et un effort considérables.

– ce qui impliquerait la mise à jour de tous les supports de communication du restaurant, un coût et un effort considérables. Investir dans une ligne téléphonique dédiée exclusivement aux réservations.

exclusivement aux réservations. Automatiser la prise de commande via une app ou un site internet pour minimiser les appels téléphoniques.

La persévérance face à l’adversité

L’importance du soutien communautaire

Dans cette situation exceptionnelle, le soutien de la communauté locale et des clients fidèles demeure crucial pour le moral du restaurateur. Certains clients réguliers continuent de fréquenter l’établissement, offrant ainsi un espoir et une stabilité précieuse contre cet embourbement administratif.

Gestion proactive des interruptions

Malgré le défi, sauver la journée reste dans les mains habiles des gérants de restaurant qui posent des gestes simples mais proactifs :

Former le personnel à gérer poliment les appels erronés sans se laisser déstabiliser.

à gérer poliment les appels erronés sans se laisser déstabiliser. Varier les canaux de communication pour contourner le problème (réseaux sociaux, courriels, livres de réservation numériques).

Promouvoir des heures calmes pour appeler le restaurant local directement.

Perdu dans cette succession d’épreuves, le courage et la détermination du patron restent conséquents alors qu’il lutte pour gérer son restaurant amidst le tsunami d’appels involontaires dirigés par erreur vers son établissement. Il montre une résilience certaine, preuve de son engagement et de sa passion envers son métier.