Divertissement : comment choisir le jeu mobile parfait pour vous ?

L'OUTIL PARFAIT - Kit valise DécoLiss' System Plaquiste - 80560

Kit valise DécoLiss Système Plaquiste de L'Outil Parfait Une composition complète pour l'application et le lissage de vos enduits et bandes à joint. Les lames DécoLiss sont des lames Bi-Flex, longues et ultra-fines. Les bords arrondis vous évitent les traces et réduisent le ponçage. La prise en main a été étudié pour être la plus intuitive possible et protéger votre poignet. Les lames souples DécoLiss s'utilisent pour la finition et le lissage des bandes à joint et des enduits fins et allégés. Les lames dures DécoLiss permettent de serrer et garnir les bandes de plaque de plâtre et de lisser vos enduits de rebouchage, lourds, fibrite et de décoration. Elles ne creusent pas lors des forts appuis grâce à leurs rigidités. Roll'Enduit est un rouleau à enduire et pour poser des bandes à joint. Grâce à la résilience de ses fibre s, il permet une application 3 fois plus rapide. Les enduits préconisés : en pâte prêt à l'emploi, pour machine Airless et au rouleau. La poignée bi-matière DécoLiss s'utilise seule ou associée à la perche. C'est une poignée à angle de travail réglable. La perche télescopique Roll'Enduit est compatible avec la gamme DécoLiss, Roll'Enduit et ErgoLiss. L'embout mâle/femelle est amovible et possède un système de fixation par clips. La perche télescopique Clip'System est compatible avec la gamme DécoLiss System, ErgoLiss et le tuyau d'aspiration. Elle permet d'enduire , de lisser et de poncer en hauteur. C'est une perche aspirante avec une tête conique femelle.