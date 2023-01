Comment utiliser le détecteur de métaux dans le cadre du loisir ?

Détecter les métaux est une activité que de nombreuses personnes affectionnent particulièrement en France.

Pratiquer ce loisir est aussi bénéfique pour le corps et l’esprit des prospecteurs de loisirs que pour la sauvegarde du patrimoine. Des objets qui ont un intérêt artistique ou archéologique peuvent être découverts.

Cette activité est aussi bénéfique pour l’avenir de la planète, car elle ne favorise pas uniquement la découverte d’objets précieux. En effet, les prospecteurs ramassent aussi de nombreux déchets métalliques. Le sol est de moins en moins pollué grâce à cette activité.

Cependant, il faut savoir que la détection de métaux dans le cadre du loisir obéit à certains principes dans l’Hexagone. Vous apprendrez un peu plus sur le sujet dans ce billet.

Connaître les lieux où vous pouvez détecter sans autorisation

Avant de vous intéresser aux techniques Pour trouver des pièces de monnaies anciennes, vous devez d’abord vous renseigner sur les lieux où vous êtes autorisé à détecter des métaux en France. Autrement dit, vous ne pouvez pas détecter les métaux partout en France dans le cadre du loisir.

S’il s’agit de votre propre propriété, alors vous n’aurez pas besoin d’autorisation avant de pratiquer ce loisir. En dehors de cela, n’allez surtout pas sur un site archéologique ou historique, même si vous avez l’impression qu’il est abandonné. N’allez pas non plus détecter des métaux à proximité immédiate de ces sites. Vous devez avoir une autorisation administrative avant de vous y aventurer.

Et cela n’a rien à avoir avec la détection de loisir. En effet, pour faire de la détection de loisir, vous n’avez pas en réalité besoin d’une autorisation administrative.

Selon la loi, seule la détection administrative est soumise à une autorisation. C’est ce qui est transcrit dans l’article L. 542 1 du code du patrimoine.

Ledit article n’interdit pas l’utilisation des détecteurs de métaux. Mais pour toutes les recherches de monuments et d’objets ayant un quelconque intérêt pour la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, vous devez avoir une autorisation de votre préfecture.

Si vous devez faire la fouille dans les espaces privés, rapprochez-vous du propriétaire des lieux pour avoir une autorisation écrite. Autrement dit, vous pourriez être pris pour un voleur ou un pilleur. Par ailleurs, sachez que des restrictions peuvent exister sur quelques types de détection de métaux dans certaines localités.

Il vous faut toujours vous rapprocher des autorités locales afin de prendre la bonne information. Ainsi, vous pourrez vous lancer dans votre chasse au trésor en toute quiétude.

Les champs agricoles

Vous trouverez des bouts de métaux dans les champs. Si vous ne connaissez aucun champ agricole dans lequel vous pourrez utiliser votre détecteur de métaux, prenez alors la peine de consulter le cadastre auprès de votre mairie. Ensuite, vous pouvez contacter celui à qui appartient le champ qui est dans votre viseur. Il est aussi possible d’aller directement négocier avec le propriétaire terrien. Vous pouvez trouver d’intéressants objets dans lesdits champs.

La détection de métaux dans la forêt

La forêt fait partie des espaces privés des mairies. Puisque vous n’y allez pas pour une détection à des fins archéologiques, vous n’aurez pas besoin d’une autorisation administrative de leur part. Toutefois, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre mairie pour lui faire savoir que vous allez vous promener dans sa forêt avec votre détecteur de métaux. Cela vous évitera certains malentendus. S’il s’agit d’un espace forestier privé, il vous faudra l’accord du propriétaire.

Une fois l’accord obtenu, sachez que vous n’êtes pas autorisé à agir comme bon vous semble. Vous avez l’obligation de respecter certaines règles de conduite. Entre autres, vous ne devez pas endommager la végétation. Vous ne devriez pas non plus en profiter pour faire la chasse aux animaux. Vous y êtes seulement pour faire la chasse au trésor.

En pratiquant cette activité dans une forêt, vous avez beaucoup de chance d’y trouver de nombreux objets, des pièces, etc. En empruntant les chemins forestiers, vous ferez votre fouille tout en admirant la beauté de la nature.

La détection de métaux à la plage

Il faut noter que les plages de l’hexagone sont sous la responsabilité des communes. Vous pouvez y aller pour faire la détection des métaux dans le cadre de loisir sans autorisation administrative. Cela dit, si vous n’y allez pas pour rechercher des objets pouvant intéresser les historiens ou les archéologues et autres, vous avez le feu vert.

Notez néanmoins qu’il existe des plages sur lesquelles vous ne pourrez pratiquer cette activité, même si c’est pour le loisir. Certaines d’entre elles ont été le champ de bataille lors de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les armes à grands risques n’ont pas toutes été déterrées à ce jour. Vous pouvez y trouver des explosifs.

Ces derniers peuvent être actifs dans le sol jusqu’à ce jour. Il est donc dangereux (pour vous et ceux qui se trouveraient sur la plage au moment de la détection) de détecter des métaux sur ces différentes plages. Ceci revient à dire que vous ne pouvez pas utiliser votre détecteur dans le cadre du loisir sur lesdites plages.

À titre illustratif, les plages du Var sont interdites à la prospection métallifère. Cette interdiction a un lien avec le débarquement des alliés en Provence. De plus, vous ne pouvez pas détecter les métaux sur les plages de la Faute-sur-Mer et de la Tranche-sur-Mer. Outre ces plages, celles qui suivent sont aussi concernées. Il s’agit :

de la plage de La Brée ;

des plages de Saint Côme de Fresnes ;

des plages à Bray-Dunes ;

des plages de Leffrinckoucke ;

des plages du Débarquement ;

des plages de Pornic et de Préfailles, etc.

Par ailleurs, il faut noter que la détection de métaux est interdite sur certaines plages en raison de la préservation du patrimoine archéologique. Il faut aussi savoir que certaines plages sont réglementées. Vous pouvez y pratiquer cette activité seulement aux heures indiquées.

Par exemple, sur les plages de Pengen, vous ne pouvez mener une telle activité que de 19 h à 10 h le lendemain. Il en est de même de la grande plage de la commune de Saint Cast le Guildo. La même tranche horaire est respectée sur les plages de Dunkerque. Sur ces dernières, vous ne le ferez qu’entre le 15 avril et le 30 septembre.

Sur l’ensemble des plages de Mimizan, vous ne pouvez pas détecter les métaux entre le 15 juin et le 15 septembre. Il faut tout de même notifier que les plages sont des lieux très fréquentés. De telles zones sont bien riches en découvertes. Toutefois, vous devez respecter les heures de fouilles de chaque plage.

Comment faire la détection de métaux ?

Maintenant que vous avez retrouvé la zone dans laquelle vous pourrez pratiquer ce loisir, vous pouvez vous lancer dans vos recherches proprement dites. À moins que quelqu’un vous dise que vous pourrez trouver des métaux dans un endroit souterrain précis, notez que tout repose ici sur le hasard.

Vous ne pouvez donc pas être certain que vous trouverez des objets qui vous intéresseront dans l’environnement que vous explorerez. Tout ce que vous aurez à faire lorsque vous serez sur le terrain, c’est d’y balader votre détecteur de métaux. Vous pourrez alors faire des trouvailles.

Si vous êtes chanceux, vous pouvez trouver de magnifiques pièces de monnaie que vous n’avez jamais touchées. Il peut s’agir des pièces de monnaies antiques fibules. Il est aussi possible de trouver des canettes de bière, des bijoux de pacotille… Il faut s’attendre à tout. Vous pouvez aussi y retrouver des débris de métaux, des objets contemporains ou quelques bouts de fers industriels.

Que devez-vous faire des objets trouvés ?

Il faut noter que vous ne pouvez pas garder tous les objets que vous trouverez lorsque vous utilisez un détecteur de métaux dans le cadre du loisir. Ceux qui auront rapport avec l’art, l’histoire et l’archéologie ne peuvent rester avec vous. Vous devez les déclarer auprès de la mairie de la zone où la fouille a été réalisée. Il en sera de même pour la plupart des objets ayant une valeur artistique ou historique que vous trouverez. L’État vous les reprendra afin de mieux les conserver.

Par contre, vous pouvez garder tous les objets qui n’auraient pas de lien avec tout ce qui vient d’être énuméré. Ce sera le cas si le terrain sur lequel la découverte a été faite vous appartient. Par exemple, si vous retrouvez un dépôt de lingot sur un terrain vous appartenant et qu’il n’est pas possible de prouver le lien d’affiliation avec une autre personne, il vous appartient entièrement. Dans le cas contraire, vous détiendrez la moitié de sa valeur et le propriétaire en détiendra également une moitié.

Des règles à respecter

Il existe bien évidemment des règles que vous devez respecter lorsque vous voulez détecter des métaux dans le cadre des loisirs. Il est important de reboucher les trous lorsque vous finissez de fouiller un espace. Vous devez aussi respecter la nature de la zone que vous fouillez.

En revendant les objets trouvés, vous pouvez être considéré comme un receleur. Cela salit considérablement les prospecteurs de loisirs honnêtes. Ils peuvent donc être mal vus si vous vous mettez à agir de la sorte.

Si vous trouvez des munitions ou des restes humains pendant vos fouilles, ne les touchez surtout pas. Vous devez immédiatement contacter les autorités. Aussi, vous ne devez pas aller dans les zones interdites. Il ne sert à rien de mettre sa vie en danger juste pour du plaisir. Pour les trouvailles que vous êtes autorisés à garder, conservez-les réellement comme un grand trésor, votre trésor. Tout le monde n’a pas la chance de faire les bonnes découvertes.

Pourquoi devriez-vous pratiquer une telle activité ?

La détection des métaux vous fera énormément du bien. Se mettre à détecter des métaux sur des espaces inconnus vous permet d’être davantage passionné par la recherche. Vous développerez certaines autres qualités comme la patience, la persévérance et la concentration. Vous serez plus curieux. Mieux encore, cette activité vous permettra d’être toujours motivé pour atteindre vos objectifs. Vous gagnerez bien plus encore en allant à la quête de l’inconnu.

Ce loisir vous permettra aussi d’être plus cultivé. C’est l’occasion pour vous de connaître davantage l’histoire des lieux qui vous entourent. Vous serez généralement en contact avec la nature. Cela vous permettra de respirer l’air frais.

Vous découvrirez donc de beaux endroits et de nouveaux espaces. Tout cela vous fera certainement du bien. Vous partirez ici en aventure sans vous mettre dans des conditions extrêmes. La présente activité vous permet aussi de vous constituer des collections.

Avec un peu de chance, vous déterrerez de magnifiques objets à collecter. Il existe énormément de trésors sous la terre qui n’attendent que vous. Vous pouvez cibler les régions les plus riches pour y faire vos recherches. À cet effet, intéressez-vous à la composition des sols et à l’histoire des lieux.

Les autres bénéfices de la détection de loisir

Outre le bien que cela pourrait faire aux prospecteurs, la détection de métaux est profitable à l’environnement, aux propriétaires terriens et même aux archéologues, historiens et autres. Déjà, il faut savoir que les prospecteurs ne sont en aucun cas des pilleurs. Ils font juste la détection des métaux pour le fun, par curiosité, etc. Grâce à la détection de loisir, des kilogrammes de déchets métalliques sont déterrés.

On peut parler par exemple des canettes, des bouts de fers industriels, etc. Cette activité leur permet donc de faire la dépollution de déchets métalliques. Les associations de détection de loisirs organisent même parfois des opérations comme « Plage propre » avec leurs membres. Ces dernières peuvent ramasser des kilogrammes de déchets pendant ces opérations. C’est alors une activité qui permet de dépolluer les plages.

Par ailleurs, les prospecteurs restituent aux propriétaires terriens des lieux fouillés la part qui leur revient des trouvailles. Cela permet à chacun d’entre eux de se faire une collection. Ils auront l’occasion de toucher des objets qui ont été utilisés par les précédentes générations et qu’on ne voit que dans les livres ou sur internet. Si l’objet est vendable, ils peuvent se faire de l’argent.

Pour finir, sachez que les prospecteurs déclarent aussi à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), les objets archéologiques trouvés. En effet, de nombreux sites archéologiques sont encore inconnus. Ces derniers ne sont pas encore référencés. C’est donc une bonne chose que la détection de loisir soit autorisée en France.