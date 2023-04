Comment choisir son prestataire SSII pour réussir son projet informatique

Pierre-Yves Martin L'Entreprise et ses prestataires informatiques : sous-traitance de projets, facilities management, o

Depuis peu, vous vous êtes rendu à l’évidence que votre entreprise doit faire sa transition numérique pour devenir plus efficace et plus concurrentielle.

Après avoir envisagé une solution en interne pour la réalisation de ce projet informatique, vous avez finalement compris qu’il vaudrait mieux faire appel à une SSII. Cependant, il en existe des milliers, ce qui rend le choix assez complexe.

Dans cet article, nous vous disons ce qu’est une SSII et comment choisir votre prestataire SSII.

SSII définition

Très populaires aujourd’hui, les SSII se définissent comme Société de Services et d’Ingénierie en Informatique. Ce sont en effet des sociétés expertes dans le domaine des nouvelles technologies et de l’informatique. Rassemblant parfois des centaines, voire des milliers de consultants, ce prestataire a pour objectif principal d’accompagner une entreprise cliente dans la réalisation d’un projet informatique.

Critères de choix du bon prestataire SSII

Nombre de paramètres doivent être pris en compte pour choisir la bonne SSII.

L’expérience

Un projet informatique est un projet souvent pointilleux qui demande de la compétence et surtout beaucoup d’expérience. Pour choisir votre prestataire SSII, veuillez mettre un point d’honneur sur le critère « expérience ».

Pendant vos échanges, demandez-lui s’il a déjà travaillé avec des entreprises de votre secteur ou s’il est habitué à travailler pour d’autres types de structures. Cela vous permettra de savoir si la SSII est capable de comprendre exactement vos enjeux et vos besoins.

Demandez des références d’entreprises avec lesquelles la SSII envisagée a travaillé et n’hésitez pas à contacter ces dernières.

Si un prestataire est réticent à vous communiquer des contacts, c’est éventuellement un signe que vous devez penser à une autre alternative.

Notre conseil ? Tournez-vous vers Qim Info, SSII en Suisse. Elle a l'expertise, l'expérience et les ressources humaines assez riches et variées pour répondre parfaitement à tous vos besoins.

En outre, faites confiance au bouche-à-oreille. N’hésitez pas à demander des recommandations aux responsables d’autres entreprises de votre secteur et des détails sur la manière dont ils ont vécu l’expérience avec la SSII. De cette façon, vous êtes sûr de choisir une SSII qui a déjà travaillé au moins une ou deux fois sur des projets similaires au vôtre. Vous pouvez également en profiter pour vous renseigner sur des éléments factuels tels que :

la tenue des délais ;

l’organisation ;

la fréquence des échanges ;

etc.

Renseignez-vous également sur des éléments de ressenti comme la confiance, la transparence, la facilité dans les échanges, etc.

La simplicité

Quand il est question de projet informatique, la simplicité est de mise. Après vous avoir écouté, la SSII doit être en mesure de vous apporter la réponse technique la plus simple possible. La solution qu’elle vous propose doit être utilisable facilement par tous ceux qui en ont besoin. Sinon, elle ne servira à rien et votre fameux projet informatique n’aura été qu’un gaspillage de temps, d’énergie et surtout d’argent.

En ce qui concerne la simplicité, elle doit être prise en compte non seulement pour la solution technique apportée par la SSII, mais aussi au niveau de la manière de travailler et de communiquer avec elle. Lors de vos échanges, vous aurez probablement une bonne idée de ce que sera l’expérience avec la SSII.

Enfin, il faut aussi que votre prestataire propose une grille tarifaire claire, simple à comprendre et sans coût caché. Si vous avez des points d'ombre à ce sujet, n'hésitez pas à demander des explications. Si celles-ci tardent à venir, il est plus sage d'envisager un autre prestataire.

La gestion de projet

Il est quasiment impossible de faire avancer un projet digital sans une personne ou une équipe dédiée. Il faut que la SSII vous propose un interlocuteur unique, expérimenté, réactif et capable de comprendre vos questions tout en faisant le lien avec l’équipe technique. Par ailleurs, une bonne gestion de projet suppose généralement des outils dédiés et des canaux de communication qui facilitent les échanges.

Vous devez vérifier qu’il existe un calendrier qui permet de donner un cadre précis et sérieux au développement du projet. La fréquence des réunions d’avancement et des échanges sont des signes qui montrent la manière dont travaille le prestataire. Vous pourrez ainsi vérifier que la manière de procéder de la SSII est compatible avec votre organisation et vos process.

Les garanties de sécurité

La sécurité de votre solution informatique est un point capital pour la vie de votre entreprise, car les piratages ne sont jamais loin et peuvent vous coûter cher. Le prestataire doit être en mesure de garantir un maximum de sécurité autour de la solution qu’il vous propose.

S’il s’agit par exemple d’un logiciel en ligne ou d’un site internet, il faut qu’un accès sécurisé soit effectif. L’accès sécurisé, c’est généralement le « HTTPS » que vous voyez généralement sur les liens des sites internet sécurisés.

Vous devez vérifier que vous avez la possibilité d’activer la double authentification. Autrement dit, si un autre utilisateur utilise votre mot de passe, il doit en supplément renseigner un code unique qui change toutes les 30 secondes.