AMD ROCm : une expansion stratégique dans l’univers du calcul accéléré

4.9/5 - (108 votes)

ROCm, la plateforme logicielle open source d’AMD dédiée au calcul GPU et à l’intelligence artificielle (IA), connaît ces derniers mois une évolution remarquable. Récemment propulsée par de nouvelles versions majeures, elle vise à répondre aux besoins croissants en matière de workloads IA, tout en élargissant son support matériel et logiciel à un public toujours plus large. Entre efforts pour concurrencer CUDA, prise en charge accrue de PyTorch et ouverture progressive vers des solutions libres sur Linux, AMD entend bien renforcer sa position dans le monde du calcul intensif.

Les nouveautés récentes du projet ROCm

Depuis 2024, ROCm s’impose davantage comme un acteur central pour les ordinateurs équipés de GPU AMD, avec des mises à jour régulières et plusieurs innovations clés. Les dernières annonces concernent surtout les fonctionnalités destinées à simplifier le travail des développeurs et à offrir une alternative crédible à Nvidia CUDA.

Le lancement de ROCm 6.4 a marqué une étape charnière. Cette version apporte des optimisations substantielles en termes de compatibilité avec le noyau Linux ainsi qu’une gestion affinée des frameworks d’intelligence artificielle. Des avancées attendues qui profitent autant aux chercheurs qu’aux entreprises investies dans l’IA ou le calcul haute performance (HPC).

Compatibilité étendue sur Windows et Linux

Comme attendu par la communauté, AMD a dernièrement ouvert l’accès natif à PyTorch pour les plateformes Windows et Linux grâce à la préversion publique de ROCm 6.4.4. Cette intégration permet enfin d’utiliser ce framework phare de l’intelligence artificielle directement sur différentes générations de GPUs Radeon RX et sur les processeurs Ryzen AI.

Au-delà de cette compatibilité renforcée, la plateforme tend à couvrir un spectre de matériel de plus en plus vaste. Les propriétaires des GPU de la série Radeon RX 9000 et RX 7000 ont désormais la possibilité d’exploiter tout le potentiel de leurs cartes dans l’écosystème IA d’AMD.

Optimisations techniques et évolutivité

Aux côtés de l’amélioration des supports système, ROCm continue de se muscler techniquement, notamment via l’optimisation des communications entre ses bibliothèques utilisateur et le pilote noyau AMDKFD. De telles évolutions favorisent le traitement fluide des charges de travail, condition essentielle dans les projets d’IA exigeants.

Bien que certaines familles de puces récentes comme RDNA 4 ne soient pas encore prises en charge par ROCm 6.4, le rythme des mises à jour montre la volonté d’AMD de faire évoluer rapidement cet écosystème logiciel.

Quelle concurrence face à NVIDIA CUDA ?

CUDA de NVIDIA domine historiquement le domaine de l’accélération GPU pour l’apprentissage automatique, mais AMD mise sur sa plateforme ROCm pour bousculer cet équilibre. Avec la sortie de ROCm 7, quelques choix techniques orientent clairement le produit vers l’industrie de l’IA et du calcul haute performance (HPC).

Parmi les atouts mis en avant figurent la gestion de l’inférence distribuée et l’intégration de nouveaux formats de précision comme FP4 et FP8, adaptés au déploiement de modèles IA volumineux. À destination des entreprises, des outils facilitent aussi la gestion d’infrastructures massives dotées de GPU Instinct MI350/MI300.

Tableau comparatif des fonctionnalités récentes



Version ROCm Nouveautés majeures Matériel supporté 6.4 Optimisations Linux, prise en charge native de PyTorch, communication améliorée pilotes Radeon RX 7000, RX 9000, Ryzen AI 6.4.4 Support PyTorch Windows/Linux public, élargissement AI grand public RX 7000/9000, Ryzen AI 7.0 Inférence distribuée, nouveaux formats de précision FP4/FP8, outils entreprise Instinct MI350/MI300

Quels sont les défis persistants ?

ROCm propose désormais des technologies qui rivalisent sur plusieurs fronts avec CUDA, notamment en termes de modularité et d’évolution fonctionnelle. Le défi principal demeure cependant la variété matérielle limitée des GPU entièrement compatibles et la nécessité pour certains utilisateurs de jongler entre plusieurs piles logicielles selon leur environnement.

Certains traitements très pointus bénéficient encore d’un écosystème logiciel plus riche côté NVIDIA, forçant ainsi AMD à poursuivre ses efforts pour garantir continuité et fluidité d’utilisation sur tous les types de matériel pris en charge.

Une stratégie vers l’open source sous Linux

Du côté des logiciels libres, AMD affiche une orientation claire. L’annonce récente autour de la suite Radeon Software for Linux version 25.10.1 indique la suppression des derniers composants propriétaires restants. Depuis mai 2025, la pile graphique fournie sur Linux est donc complètement libre, mettant fin à un chantier d’ouverture commencé en 2007.

Ce virage renforce la confiance de la communauté open source, déjà majoritairement tournée vers des solutions dont la maintenance est assurée collectivement. L’objectif est également de faciliter l’intégration de ROCm dans des environnements Linux variés, allant de l’ordinateur de bureau classique jusqu’aux supercalculateurs.

La pile logicielle graphique AMD sur Linux s’appuie dorénavant uniquement sur des composants open source .

sur Linux s’appuie dorénavant uniquement sur des composants . Les changements profitent directement aux utilisateurs professionnels et amateurs.

et amateurs. L’adoption de ROCm dans le monde du HPC et de l’IA bénéficie d’un gage supplémentaire de transparence technique.

Perspectives et attentes autour du projet ROCm

L’écosystème ROCm montre des signes d’élargissement grâce à l’arrivée de nouvelles fonctions adaptées aux usages industriels et à la démocratisation de l’apprentissage profond sur PC grand public. Les prochaines itérations devraient accroître la diversité matérielle supportée et donner lieu à une maturité technologique encore amplifiée.

Les initiatives prises en faveur de l’open source contribuent également à renforcer la stabilité du logiciel sur les installations Linux, un paramètre souvent décisif dans le monde du calcul scientifique. Au fil de ses mises à jour successives, ROCm se positionne de façon concurrentielle sur un marché en pleine croissance où les besoins en puissance IA vont continuer d’augmenter.

Sources