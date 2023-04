6 raisons d’investir dans l’achat de meubles professionnels d’occasion

Vous êtes porteur d’un projet de création d’une startup. Vous songez à offrir à vos futurs collaborateurs un espace de travail bien aménagé. Bonne idée ! Toutefois, équiper leurs bureaux de meubles professionnels neufs peut vous revenir beaucoup trop cher en raison de vos modestes finances. Pas de panique.

Il vous reste une solution : investir dans l’achat de meubles professionnels d’occasion. Pour des débuts, vous vous rendrez vite compte qu’on peut trouver du bon dans les meubles de seconde main. Voici 6 arguments qui le prouvent.

1. Des coûts très accessibles aux petites bourses

Le facteur principal qui met souvent du plomb dans l’aile aux brillants projets de création d’entreprise se trouve être les finances.

En effet, en dehors du capital social à rassembler, des démarches administratives de création généralement onéreuses à mener et des locaux à louer, vous devez également prévoir les frais d’ameublements.

Selon le domaine d’activité et la taille de l’entreprise, ces frais peuvent vite clouer au sol un projet pourtant novateur. Heureusement, rien n’oblige à investir à tout prix dans les meubles professionnels neufs puisque ceux d’occasion remplissent parfaitement les mêmes objectifs. L’avantage qu’offre l’achat d’un mobilier de bureau chez Planet’Office est son coût très accessible.

En effet, les meubles de seconde main permettent de réaliser d’importantes économies, parfois jusqu’à 50 % de moins que ce qu’ils vous auraient coutés à l’état neuf. Le rapport qualité-prix de ces biens s’avère ainsi imbattable. Vous pourrez alors mettre de côté suffisamment d’argent pour réinvestir dans d’autres postes de dépense importants.

2. Une solution bénéfique pour l’environnement

Chaque année, des entreprises déposent malheureusement le bilan. Cette situation déplorable présente néanmoins une aubaine pour les entrepreneurs qui souhaitent équiper leurs nouvelles entreprises à peu de frais. C’est en ces moments que vous entrez en jeu en offrant une seconde vie aux meubles de bureau liquidés.

Un tel achat s’inscrit dans une démarche écoresponsable, car en les rachetant, vous les recyclez en quelque sorte. Cela permet d’éviter qu’ils ne finissent dans la nature sous forme de déchets. Aussi, acheter des meubles professionnels d’occasion constitue une manière de préserver les ressources de la nature, ce qui peut réduire l’impact environnemental de votre entreprise.

3. Un large éventail de choix de meubles de bureau

Tout comme avec les mobiliers professionnels neufs, vous trouverez également une pléthore de mobiliers en occasion qui combleront fidèlement vos besoins. Que vous recherchiez :

des bureaux pour vos collaborateurs ;

des luminaires pour l’éclairage de votre salle de réunion ;

des armoires et des étagères pour du rangement ;

ou des sièges ergonomiques pour une assise confortable, le marché des meubles d’occasion vous comblera par la diversité de choix possibles qu’il offre.

Dès lors, vous n’avez plus qu’à recenser vos besoins et réaliser vos emplettes en ligne ou en magasin physique. Peu importe les dimensions, l’essence de bois (chêne, acacia, teck) désiré, la texture ou le style (contemporain, industriel, scandinave, rustique, etc.), vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. En une razzia, vous réussirez à équiper vos bureaux, vos espaces de coworking et vos salons de réception.

4. Des possibilités de livraison ultracourte

Si vous avez l’habitude d’acheter dans du neuf, vous savez qu’un certain temps peut s’écouler entre le moment où vous passez la commande et en effectuez la réception. Surtout dans les secteurs d’activité où la personnalisation des meubles constitue un argument de vente. À l’inverse, l’achat de meubles d’occasion ne nécessite que quelques heures pour opérer leur réception.

En effet, lorsque vous achetez des mobiliers professionnels d’occasion, ceux-ci sont généralement préassemblés et par conséquent prêts pour une utilisation dans l’heure. En outre, vous avez plus de chance de tomber sur des meubles personnalisés, et qui conviendront d’emblée à vos besoins. Vous n’aurez ainsi plus à compter éperdument les jours pour être enfin livrés.

5. La possibilité de négocier le prix à l’achat

L’autre gros avantage dont vous bénéficierez dans le cadre d’un achat de mobiliers professionnels d’occasion, c’est bien la possibilité de pouvoir débattre du prix. En effet, contrairement à l’achat dans le neuf où les prix affichés ne sont guère négociables, le marché de l’occasion se distingue plutôt par la confrontation des prix entre acheteur et vendeur.

Avec le tenancier, dans le cadre d’un achat en magasin, vous avez la possibilité de lui proposer une contre-offre. En plus des prix très déjà très compétitifs des meubles d’occasion, vous pouvez ainsi user de vos qualités de négociateur pour obtenir ces biens au meilleur rapport qualité-prix. Les propriétaires privés et les entreprises spécialisées dans la vente d’occasion se montrent très flexibles.

D’un commun accord, vous tomberez d’accord sur un prix et conclurez la vente. Puisque dans votre cas, vous achetez un nombre important de mobiliers de bureau, vous pourrez jouer habilement sur cet argument et repartir le coffre bien chargé. C’est dire en somme qu’acheter en occasion représente une véritable aubaine lorsqu’on dispose d’un budget serré.

6. Un achat qui soutient l’économie locale

Vous devez savoir que la plupart des petites entreprises spécialisées dans la collecte et la vente de meubles professionnels d’occasion interviennent essentiellement à l’échelle locale. Ce n’est pas le cas des grandes enseignes qui représentent souvent des multinationales. Lorsque vous achetez auprès de ces firmes, l’impact de votre investissement sur le tissu économique local est moindre, voire inexistant.

Par contre, en achetant vos meubles professionnels d’occasion auprès des commerçants et des entrepreneurs locaux, vous participiez d’une certaine manière à l’attractivité de l’économie locale. En effet, votre investissement constitue un gain précieux, qui conditionne grandement le revenu des hommes et des femmes qui vivent de ce marché.

Conclusion

Comme vous l’aurez compris, pour une startup ou une jeune entreprise, se procurer des mobiliers professionnels sur le marché de l’occasion représente un excellent moyen d’optimiser ses finances. Même avec un petit budget, il est possible de dénicher des meubles qui contribueront au rayonnement de son activité. Cependant, montrez-vous prudent ! Certes, le marché de l’occasion propose une grande sélection de meubles à des prix très accessibles. Toutefois, sachez qu’on dénombre aussi des cas de meubles vendus avec des vices cachés et présentés dans les offres en ligne comme étant d’une grande qualité. Songez à toujours vous déplacer personnellement pour examiner l’état des meubles avant d’engager un achat.