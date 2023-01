L’importance de la communication en entreprise n’est plus à démontrer. Il s’agit d’ailleurs de l’un des piliers de réussite de toute organisation lucrative ou non. Par ailleurs, les évènements d’entreprise ne cessent de se multiplier.

Pour que ces rencontres soient réussies, de nombreux outils de communication sont développés et mis à la disposition des managers. Le phénomène de celebrity marketing par exemple est une technique très en vogue.

Développé depuis le XIXe siècle, il consiste tout simplement à faire appel à une célébrité pour animer un évènement d’entreprise. Cependant, le celebrity marketing est-il vraiment efficace ? Découvrez pourquoi faire intervenir une célébrité pour vos évènements d’entreprise !

Captiver l’attention des participants

Le fait de faire intervenir une célébrité pour ses évènements d’entreprise est une technique de communication très efficace. Il s’agit ici d’une excellente option pour susciter l’envie des collaborateurs d’y participer et captiver leur attention.

Associer une célébrité à un évènement d’entreprise, sur les affiches notamment, permet de maximiser le nombre de participations. Le celebrity marketing est d’ailleurs une stratégie qui consiste à utiliser l’image de la personnalité pour attirer du public.

Le conférencier connu est lui-même une attraction grâce à sa popularité, sa notoriété, son parcours et bien d’autres paramètres.

D’après certaines études marketing, le taux de fréquentation d’un évènement augmente de 25 % en moyenne avec la participation d’une célébrité. L’un des objectifs du Celebrity marketing est d’avoir une conférence mémorable et unique avec une grande participation.

Fédérer et motiver ses collaborateurs

Les évènements d’entreprise sont habituellement un moyen de rappeler la valeur ajoutée de chaque collaborateur pour la société. Y associer une célébrité permet en plus de les fédérer et de les motiver.

La personnalité ou les conférenciers parviennent, grâce à leur influence, à déclencher des émotions au sein de chaque participant. Ils partagent leurs expériences et parcours, fédérant par la même occasion les acteurs de l’entreprise. Les célébrités créent aussi l’envie de se challenger.

Ils partagent les clés de leur réussite et créent une synergie de groupe. La présence d’une célébrité et son influence incite les participants à se surpasser et à atteindre de meilleures performances.

Il est avéré qu’un collaborateur non motivé et désengagé affecte la société employeuse par ses mauvais résultats, mais aussi par son état d’esprit négatif. La présence d’une personnalité publique à un évènement d’entreprise a le pouvoir d’insuffler une nouvelle dynamique aux employés.

Les célébrités sportives sont d’ailleurs les mieux cotées pour motiver et challenger parce qu’elles suscitent de l’admiration. Le sport ou toute organisation à but lucratif partage un univers commun et se rejoignent sur de nombreuses valeurs. Il s’agit notamment de :

L’esprit éthique ;

L’émulation ;

La gestion de l’échec ;

L’atteinte d’objectifs sur le long terme, etc.

Ces aspects sont autant d’éléments qui réunissent l’univers sportif et entrepreneurial. La célébrité sportive à un évènement d’entreprise est donc qualifiée pour fédérer et motiver les participants.

Transmettre efficacement un message

Lors d’un évènement d’entreprise, il est important de s’assurer que le message transmis est reçu et bien assimilé ou que l’objectif défini est atteint. Il faut noter que l’intervention d’un conférencier interne à l’organisation n’est pas la meilleure option pour atteindre ce résultat.

En effet, son discours peut être perçu comme peu objectif et peu impartial. L’intervention d’une personne extérieure par contre est idéale et souhaitée. Une célébrité apportera bien un regard extérieur et neuf.

Captivant déjà l’assemblée, il saura efficacement et subtilement faire passer le message de l’évènement. En outre, le positionnement neutre d’une célébrité est un grand atout. Son partage d’expériences et sa notoriété suscitent l’écoute et créent la confiance.

La communication se fait plus aisément et elle est généralement plus productive lorsqu’elle est assurée par une personne externe, surtout une célébrité. Un humoriste par exemple saura jouer sur le caractère émotionnel des participants pour transmettre un message.

Les sportifs sont également connus et appréciés pour partager des discours impactants. De même, ils ont parfois des emplois en parallèle. Les employés s’identifient donc plus facilement à eux. Les célébrités sportives comme les footballeurs attisent la curiosité de l’auditorat.

Gagner en notoriété

Profiter de la notoriété d’une célébrité est sans aucun doute un avantage de taille pour tout évènement d’entreprise. Le celebrity marketing permet de faire le branding de la société et de sa marque.

Associer l’image d’une personnalité connue à celle de son entreprise est un excellent moyen de promouvoir ses produits et services. Cette manière de faire permet aussi de toucher plus de prospects et d’élargir sa clientèle. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est par conséquent accru.

Des indications pour réussir son évènement d’entreprise

Le celebrity marketing est une technique de communication très bénéfique et pour en tirer le maximum d’avantages, il est important de suivre certaines indications. Définissez votre objectif avant toute organisation.

Cette étape clé permet en effet d’établir sa stratégie de communication, d’identifier sa cible et de trouver le message ou la thématique. Une fois définis, les objectifs permettent aussi de bien choisir la célébrité. Cette personnalité publique a idéalement un rapport avec la thématique de l’évènement.