Daware.io : Pourquoi est-ce la première agence SEA à Paris à laquelle vous devriez faire appel ?

Dans le domaine du référencement, certains termes techniques reviennent souvent. Les acronymes SEO, SEA et SEM font partie de ces termes qui font tourner la tête des novices. Ils sont bien différents l’un de l’autre.

Le SEO ou Search Engine Optimisation est une méthode d’optimisation de contenus web qui ne nécessite pas que vous payiez de l’argent. Le SEA qui veut dire Search Engine Advertising est une méthode de référencement payant qui permet de faire de la publicité sur les moteurs de recherche. Quant au SEM, il veut dire Search Engine Marketing et prend en compte toutes les techniques SEO et SEA.

Si vous souhaitez faire du SEA à Paris, il est idéal de vous tourner vers une agence web. Vous pourrez opter pour Daware.io qui est l’une des meilleures dans cette ville. Dans la suite, nous vous donnons les bonnes raisons de choisir Daware.io pour votre campagne SEA.

Comprendre le SEA et sa pertinence

Comme nous le disions plus haut, le Search Engine Advertising (SEA) est une technique de référencement payant qui permet de donner de la visibilité à votre site web. Le SEA permet de se positionner efficacement sur les mots-clés que vous voulez afin d’avoir du trafic sur votre site web. Le principe est de mettre une annonce publicitaire sur une bonne place sur divers moteurs de recherche comme Google.

Sur Google en particulier, l’outil utilisé est Google Ads, qui était connu sous le nom de Google Adwords. Vous passerez par cet outil pour vous procurer les meilleurs mots-clés adaptés à certaines requêtes. L’achat des différents mots-clés se fait au coût par clic. C’est l’entreprise qui effectue la meilleure enchère qui obtient la meilleure place dans les résultats de recherche. C’est une tâche que vous pouvez bien confier à une agence sea paris afin d’avoir les meilleurs résultats possibles.

Une stratégie précise doit être mise en place pour avoir des résultats rapidement. Dans un premier temps, il vous faudra sélectionner les mots-clés que vous voulez. Ensuite, vous devez prévoir un budget journalier que vous mettrez dans votre campagne publicitaire. Pour chaque clic, vous devez aussi connaitre le montant que vous pourrez dépenser. À la suite de cela, il faudra rédiger votre annonce de sorte qu’elle soit pertinente et incite les internautes à consulter votre site.

Le SEA dispose donc de plusieurs avantages. Il vous permet en premier d’apparaitre dans les premiers résultats de recherches, si votre budget est adéquat. Une bonne optimisation de vos annonces peut aussi augmenter le taux de transformation de vos prospects en clients. Enfin, vous avez une réelle mainmise sur vos performances grâce à cette technique de référencement.

Témoignages et études de cas de clients satisfaits pour illustrer leur efficacité

Daware.io est une agence spécialisée dans diverses stratégies digitales, dont le SEA. Elle a eu à réaliser des prestations pour divers clients avec des résultats intéressants.

Un accompagnement de Flowrette pour la fête des Mères

Flowrette est une entreprise qui intervient dans la décoration artisanale et qui est cliente chez Daware.io. Pour la fête des Mères, Daware.io a travaillé pour que cette entreprise ait une meilleure visibilité. Elle a ainsi eu recours à diverses stratégies que sont le SEO, le SEA et Google Shoping. Elle a également créé des pages dédiées à cette fête pour l’entreprise et optimisé ces différentes pages afin d’augmenter les performances.

Les résultats ont été concluants grâce aux diverses techniques utilisées. Le chiffre d’affaires de Flowrette a augmenté de 103 % sur la période de la fête des Mères.

La création d’un site optimisé pour Rebill-art

Daware.io s’est aussi occupé de la création d’un site web optimisé pour Rebill-art. Rebill-art est le nom d’une marque gérée par une artiste-peintre. Cette dernière voulait que son site soit en adéquation avec son art.

Daware.io était bien conscient de l’enjeu, puisque le secteur de l’art est assez exigeant. Le site doit avoir plusieurs visuels, mais être en même temps de bonne qualité et bien optimisé. Le défi a été relevé avec succès, puisque l’agence experte en SEA a réussi à créer un site bien coloré, mais qui se charge très rapidement et qui est optimisé. Le score de vitesse de ce site est d’ailleurs de 96/100 sur Google page speed insight.

Une approche personnalisée pour chaque client

Daware.io dispose de nombreuses qualités qui font d’elle, la meilleure agence dans le domaine du SEA à Paris. L’une de ses qualités est la façon dont elle traite ses clients. En effet, cette agence certifiée Google Ads Partner prend les problèmes de chaque client à cœur. Une stratégie n’est pas directement prédéfinie. C’est en fonction des besoins des clients qu’elle met en place un plan afin d’avoir le résultat escompté.

L’agence prend donc son temps pour discuter avec le client dans un premier temps. Cela lui permet de voir s’il faut seulement faire une campagne SEA sur le site ou s’il faut refaire le site avant de passer à l’optimisation. Quoi qu’il en soit, l’agence Daware.io vous accompagnera à chaque étape du développement numérique de votre entreprise.

Comment s’associer avec une agence SEA à Paris peut positionner une entreprise pour le succès futur ?

La réalisation des campagnes SEA nécessite l’intervention des experts. Pour cette raison, il est idéal de confier ce travail à une agence avec une équipe ayant de l’expérience dans le domaine. En effet, les professionnels qui travaillent dans l’agence maitrisent l’outil Google Ads et savent comment réussir à avoir le résultat escompté.

Grâce à son expérience dans le domaine, un spécialiste du référencement payant saura comment procéder pour bien optimiser votre site. Il saura effectuer de bons paramétrages initiaux et dénicher les opportunités pour l’achat des mots clés. Outre le référencement payant, les experts effectuent aussi un suivi régulier des différentes options de ciblage offertes par Google Ads. Cela permet de voir si la campagne aboutit à des résultats ou non.

Par ailleurs, les agences ont la chance d’utiliser des outils Google Ads qui leur sont dédiés. En effet, Google apprécie les agences SEA. Pour cette raison, il lance souvent des partenariats avec ces agences et leur donne des exclusivités sur certains de ses outils. En confiant votre campagne à une agence, vous êtes donc certain que cette dernière utilisera les derniers outils, ce qui augmente les chances de succès des campagnes et peut donc accroitre le chiffre d’affaires de votre entreprise.