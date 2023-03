Choix du nom de domaine : comment trouver le bon ?

À l’instar de la recherche du nom de votre entreprise, le choix du nom de domaine de votre site internet requiert une attention toute particulière. Cela peut paraître ardu et nécessiter un gros travail de réflexion.

En fait, votre nom de domaine représente l’adresse domiciliaire de votre entreprise sur internet. Ainsi, il doit présenter certaines caractéristiques pour vous être profitable. Notamment, il doit être unique et mémorable. De même, il est conseillé qu’il donne une idée rapide de la thématique traitée par votre site internet.

En revanche, vous n’avez pas à vous inquiéter, car suivre quelques méthodes et lignes directives peut vous aider à dénicher le nom de domaine parfait pour votre site web. À cet effet, découvrez dans ce guide 4 étapes à observer pour trouver le bon nom de domaine et le réserver.

1/ Sélectionnez un ou plusieurs mots clés indiquant la thématique de votre site web

Tout d’abord, il est important de noter qu’il n’existe pas de règles absolues en ce qui concerne le choix d’un nom de domaine.

Subjectif et organique, cela ne dépend donc pas d’une science exacte.

De ce fait, le processus de réflexion pour le choix d’un nom de domaine X ne sera forcément pas le même que celui d’Y.

En suivant une certaine démarche, vous serez plus efficace et pertinent dans votre choix.

Vous pourrez débuter vos recherches de différentes manières. Par exemple, il est possible de choisir son propre nom ou celui de son entreprise, comme le font beaucoup d’entrepreneurs. Mais, lorsque cette possibilité n’est pas exploitable, trouver un mot clé fort compte parmi les éléments qui confèrent de l’efficacité à un nom de domaine.

Dans le choix de l’adresse, l’emploi des mots clés présente deux gros avantages. Le premier, l’utilisateur sera renseigné sur la thématique de votre site internet ou blog. Le second, Google cernerait votre sujet, ce qui est bénéfique en termes de SEO.

À cet effet, mettez à profit les plateformes agissant comme générateurs de nom de domaine comme mister-hosting.com. La démarche est toute simple. Selon le protocole de recherche de chaque plateforme, il vous suffira d’entrer 1 ou 2 mots clés et celle-ci vous proposera des idées de noms de domaine, ce, avec différentes extensions possibles.

2/ Choisissez le meilleur nom de domaine en suivant des critères simples

Avant tout, le processus de recherche de nom de domaine étant tout de même subjectif, il est essentiel d’opter pour un choix qui vous plaise. Cependant, pour rester pertinent, suivez les conseils pour trouver le nom de domaine idéal et laissez-vous guider par les facteurs ci-après :

La concision et la clarté : adoptez un nom de domaine concis (le plus court possible) et clair. Ainsi, il sera aisé à retenir et à saisir sur un clavier ;

: adoptez un nom de domaine concis (le plus court possible) et clair. Ainsi, il sera aisé à retenir et à saisir sur un clavier ; La créativité et la mémorabilité : rester créatif dans le choix de votre nom de domaine lui confèrera une certaine unicité. Concis, clair et unique, celui-ci marquera très vite les esprits et vos visiteurs le retiendront facilement ;

: rester créatif dans le choix de votre nom de domaine lui confèrera une certaine unicité. Concis, clair et unique, celui-ci marquera très vite les esprits et vos visiteurs le retiendront facilement ; La facilité de lecture et de prononciation: un nom de domaine facile à lire et à prononcer est un choix gagnant. Les caractères spéciaux et les numéros sont donc à éviter, car ils n’offrent pas une bonne lisibilité.

3/ Choisissez une extension pertinente pour votre nom de domaine

L’extension constitue le sigle à la fin de l’adresse de votre site web.

On retrouve aujourd’hui une diversité d’extension (.com,. fr,. ca, .org, .net, et autres).

En revanche, l’extension .com représente une meilleure option dans la plupart des cas, même si cela se révèle être de moins en moins aisé d’avoir des noms de domaines de qualité.

Une autre façon intéressante de choisir l’extension de son nom de domaine est d’opter pour une extension de pays, notamment :

Le .fr si vous êtes en France ;

Le .ca pour le Canada ;

Le .be pour la Belgique ;

Le .ma pour le Maroc…

Si ces extensions s’adaptent à votre projet, le choix devient donc très aisé.

4/ Procédez à la réservation de votre nom de domaine

En suivant les trois étapes précédentes, vous parvenez à trouver le bon nom de domaine, notamment avec les bons mots et la bonne extension TLD. Il est maintenant temps de l’enregistrer et de l’acheter. Vous trouverez ici tout le processus à cet effet.

Vous savez maintenant comment vous y prendre pour trouver un bon nom de domaine. Un point très important, veillez toujours à vérifier la disponibilité du nom de domaine avant de le retenir. Cela vous évitera des pertes de temps et d’argent.