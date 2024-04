Sécurité et Efficacité : LastPass et 1Password, Les Gestionnaires de Mots de Passe à Connaître

Dans cet article, nous allons comparer deux célèbres et populaires gestionnaires de mots de passe : LastPass et 1Password. Nous verrons leurs fonctionnalités, avantages et inconvénients ainsi que leur niveau de sécurité pour vous aider à choisir le gestionnaire qui correspondra le mieux à vos besoins.

Fonctionnalités générales

Les deux gestionnaires offrent un large éventail de fonctionnalités utiles aux utilisateurs. Celles-ci comprennent :

la génération automatique de mots de passe,

la synchronisation entre différents appareils,

le remplissage automatique des formulaires en ligne,

l’importation/exportation des données,

un historique des mots de passe,

une interface utilisateur simple et conviviale.

Stockage et partage des identifiants

LastPass

LastPass offre un stockage illimité de vos identifiants, ce qui permet de gérer facilement la grande quantité de mots de passe que l’on utilise quotidiennement. Le partage de vos identifiants avec d’autres personnes est également aisé, grâce à une fonction de partage sécurisée.

1Password

1Password propose également un stockage illimité de mots de passe, mais se distingue par sa structure fonctionnelle appelée « vaults » ou « coffres-forts ». 1Password vous permet de créer plusieurs coffres distincts pour différents groupes d’identifiants et de les partager avec d’autres personnes. Cette fonction est particulièrement utile si vous avez besoin de compartimenter vos informations confidentielles entre différentes équipes au sein de votre entreprise, par exemple.

Sécurité

La sécurité est un critère primordial dans le choix d’un gestionnaire de mots de passe. Les deux solutions que nous comparons ici offrent un haut niveau de protection pour vos données sensibles.

Chiffrement des données et mesure de protection

Les deux gestionnaires protègent vos données grâce à un chiffrement AES-256 bits, considéré comme l’une des méthodes de chiffrement les plus sécurisées aujourd’hui. De plus, LastPass et 1Password utilisent des mesures supplémentaires pour protéger vos identifiants en cas de vol de votre appareil :

LastPass stocke vos données chiffrées sur leurs serveurs et utilise un système de double authentification qui nécessite votre mot de passe maître et une clé unique générée par l’application.

stocke vos données chiffrées sur leurs serveurs et utilise un système de double authentification qui nécessite votre mot de passe maître et une clé unique générée par l’application. 1Password ne stocke aucune donnée sur ses serveurs : ils sont tous conservés localement sur vos appareils. Pour se connecter à 1Password, il faut utiliser un mot de passe maître ainsi qu’une clé secrète unique générée lors de la création de votre compte.

Authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs (2FA) est une méthode de vérification qui nécessite deux formes différentes d’identification pour accéder à un compte. LastPass et 1Password proposent tous deux cette fonctionnalité, mais avec quelques différences :

LastPass prend en charge une grande variété d’options pour la 2FA, y compris les applications d’authentification telles que Google Authenticator et Microsoft Authenticator, ainsi que les clés de sécurité matérielle comme YubiKey.

prend en charge une grande variété d’options pour la 2FA, y compris les applications d’authentification telles que Google Authenticator et Microsoft Authenticator, ainsi que les clés de sécurité matérielle comme YubiKey. 1Password n’intègre pas directement les applications d’authentification, mais il propose sa propre application appelée 1Password X, qui permet de protéger votre compte avec l’authentification biométrique si vous utilisez un appareil compatible.

Tarifs et compatibilité des systèmes d’exploitation

Les coûts et les options de tarification sont également un point important à prendre en compte lors du choix d’un gestionnaire de mots de passe. Voici un comparatif rapide des plans proposés par LastPass et 1Password :

LastPass : Gratuit : offre limitée, synchronisation sur tous vos appareils, Premium : 3 €/mois, toutes les fonctionnalités avec stockage sécurisé, Familles : 4 €/mois, partage familial jusqu’à 6 utilisateurs.

1Password : Personnel : 2,99 €/mois, synchronisation sur tous vos appareils, Familles : 4,99 €/mois, partage familial jusqu’à 5 utilisateurs.



En ce qui concerne la compatibilité des systèmes d’exploitation, LastPass et 1Password fonctionnent sur une variété de dispositifs et d’environnements, y compris Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Chrome OS et les navigateurs web les plus populaires (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge).

Service client

Bien que les deux gestionnaires offrent un support technique à leurs utilisateurs, le niveau et les options varient. LastPass propose un système de ticket par e-mail avec une base de connaissances en ligne bien fournie alors que 1Password offre une assistance plus complète par chat en direct, forums et réseaux sociaux en plus de leur base de connaissances en ligne.

En résumé

Au final, choisir entre LastPass et 1Password dépendra largement de vos besoins personnels ou professionnels en matière de gestion des mots de passe. Les deux solutions offrent des fonctionnalités similaires, mais avec quelques différences en termes de structure (coffres-forts), de sécurité (stockage local vs serveurs) et de tarification. Prenez le temps d’évaluer vos priorités et choisissez celle qui correspondra le mieux à votre situation.