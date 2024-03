Les étapes pour digitaliser la maintenance

La digitalisation devient incontournable dans l’industrie pour optimiser les opérations de maintenance. Voici les étapes clés pour mener à bien votre projet de maintenance et en tirer tous les bénéfices.

Ce que vous devez retenir :

La digitalisation de la maintenance passe par la collecte et la centralisation des données, facilitées par des outils comme les capteurs IoT et les logiciels de GMAO.

L’automatisation de l’analyse des données permet une maintenance prédictive efficace, améliorant la planification des interventions et la prévention des pannes.

La réussite de la digitalisation dépend de la mobilisation des équipes, de la collaboration entre différents acteurs, et d’une approche progressive et agile du projet.

Pour mesurer l’efficacité de la digitalisation, des indicateurs clés de performance tels que le taux de disponibilité des équipements et les coûts de maintenance doivent être établis et suivis.

Collectez et centralisez les données

Première étape incontournable : la collecte des données de maintenance. Ces informations précieuses sont la clé de voûte d’une maintenance connectée efficace.

Équipez vos machines de capteurs IoT pour recueillir en temps réel les données de fonctionnement. Déployez des outils mobiles comme gmao excel pour permettre à vos techniciens de renseigner facilement les rapports d’intervention.

Veillez ensuite à centraliser toutes ces données dans un système unique, accessible à l’ensemble des acteurs concernés. Un logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) tel que Domms vous aidera à structurer cette précieuse base de connaissances. Vous pourrez ainsi créer un historique complet des interventions, analyser finement les temps d’arrêt et les pannes récurrentes.

Notez que la collecte exhaustive et centralisée des données vous offre une vision à 360° de vos équipements. Vous êtes ainsi en mesure de prendre des décisions judicieuses pour optimiser votre maintenance. Le temps des classeurs papier éparpillés et des informations cloisonnées est révolu !

Automatisez l’analyse des données

Vous disposez maintenant d’une solide base de données de maintenance. Il est temps de laisser les algorithmes travailler pour vous. Les outils de maintenance prédictive s’appuient sur l’analyse automatisée des données pour détecter les signes avant-coureurs de pannes. Vous pouvez donc planifier les interventions au moment optimal, avant que l’équipement ne tombe en panne.

L’intelligence artificielle repère pour vous les schémas récurrents, les corrélations entre différents paramètres. Elle modélise le comportement de vos machines pour créer un jumeau numérique. Cet outil puissant de simulation vous permet d’anticiper l’usure des pièces, d’optimiser les opérations de maintenance préventive.

Cette analyse poussée transforme vos données brutes en informations concrètes et actionnables. Vous piloterez désormais vos interventions grâce à des prévisions fiables, basées sur des faits tangibles. L’automatisation rend votre maintenance plus agile et vos techniciens plus efficaces sur le terrain.

Mobilisez et responsabilisez vos équipes

La digitalisation de la maintenance ne se résume pas à la technologie. C’est aussi un projet humain qui implique vos équipes. Décloisonnez les services et faites tomber les silos. Vos techniciens doivent travailler main dans la main avec :

vos data scientists ;

vos experts en fiabilité ;

et vos acheteurs.

Votre logiciel de GMAO devient le point de convergence entre tous ces acteurs. Grâce aux fonctionnalités collaboratives, chacun accède aux informations dont il a besoin. Les processus de décision sont fluidifiés. Les techniciens sont directement impliqués dans l’analyse des données et l’identification des actions à mener.

Tous ces avantages renforcent l’engagement de vos équipes. Chacun comprend son rôle dans la performance globale. Les techniciens, en première ligne, sont revalorisés. Ils ont les moyens d’être proactifs, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ils contribuent donc activement à l’amélioration continue de votre maintenance.

Privilégiez une approche progressive et agile

La digitalisation de votre maintenance est un chemin, pas une destination finale. Le secret pour réussir ? Procédez par étapes. Commencez par un périmètre réduit. Sélectionnez quelques équipements pilotes pour expérimenter la collecte de données et les outils d’analyse.

Fixez-vous des objectifs réalistes à court terme. Un changement radical du jour au lendemain serait contre-productif. L’adhésion de vos équipes est essentielle. Impliquez-les dès le début dans le choix des solutions. Tenez compte de leurs retours tout au long du déploiement.

Par ailleurs, célébrez les avancées et capitalisez sur les succès. Chaque petit pas compte et vous rapproche d’une maintenance plus connectée, plus fiable, plus efficiente.

Mesurez votre progression avec des indicateurs clés

Pour évaluer la réussite de votre projet de digitalisation de la maintenance, il est essentiel d’établir des indicateurs clés de performance (KPI). Ces métriques vous permettent de mesurer objectivement votre progression au fil du temps. Vous savez ainsi si les actions menées portent leurs fruits et s’il faut ajuster le tir.

Le taux de disponibilité des équipements est l’un des KPI les plus importants. Il reflète votre capacité à prévenir les pannes et à réduire les temps d’arrêt. Vos données connectées vous aident à suivre l’évolution de cet indicateur au plus près. Vous pouvez alors démontrer concrètement les bénéfices de votre projet de digitalisation.

D’autres métriques peuvent être pertinentes selon votre activité et vos objectifs. On peut citer notamment :

le taux de pannes ;

le MTBF (Mean Time Between Failures) ;

et les coûts de maintenance.

N’hésitez pas à explorer différentes pistes et à combiner plusieurs indicateurs. L’analyse croisée de ces KPI offre une vision complète de la performance de votre maintenance.

