Les débuts de l’industrie aéronautique en France : L’épopée Safran Aircraft Engines de 1895 à 1944

Le commencement : Louis Seguin et la Société anonyme des moteurs Gnome

Formé à l’École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, Louis Seguin se lance dans la construction de moteurs industriels et de bateaux dès 1895. En 1900, il participe à la création de la Société Thévin Frères, Louis Seguin & Cie, dont les ateliers étaient situés sur les rives de la Seine à Argenteuil.

Louis Seguin fonde rapidement sa propre entreprise pour fabriquer son propre moteur, inspiré de son prédécesseur allemand : Gnome. Dès son apparition, le moteur Gnome prend la première place parmi les moteurs fixes à huile. Le développement des moteurs à combustion interne était en plein essor depuis la naissance de l’automobile et Louis Seguin commence à étudier les moteurs de ce secteur dès 1903.

Fondation de la Société anonyme des Moteurs Gnome

Le 6 juin 1905, Louis Seguin fonde avec ses frères et leur cousin René Luquet de Saint Germain la Société anonyme des Moteurs Gnome, qui vise d’abord le marché des moteurs de bateaux puis celui des automobiles. Sous la direction de son frère, Laurent Seguin, l’entreprise commence à fabriquer un moteur rotatif d’aviation dès 1908. C’est au printemps de cette année-là que commencent les essais d’un moteur Oméga adapté à une voiture bateau du type hydroplane.

Le succès des moteurs Gnome et leur adoption par les pionniers de l’aviation

Henri Farman, ancien cycliste et coureur de fond devenu aviateur français, échange en août 27 son moteur Antoinette avec un Oméga pesant seulement 75 kg pour une puissance de sortie identique. Au fil du temps, de nombreux records sont établis par des avions équipés de moteurs Gnome, notamment :

Premier vol d’un hydravion piloté par Henri Fabre le 28 mars 1910;

Distance de vol la plus longue sans escale établie par Henri Farman le 18 décembre 1910;

Léon Morane atteignant des vitesses supérieures à 100 km/h à bord d’un monoplan Blériot;

Records de vitesse et de durée avec des passagers établis par Busson en mars 1911;

Altitude la plus élevée atteinte par Roland Garros le 4 septembre 1911;

Première victoire dans un combat aérien pour le sergent Frantz et son mécanicien Quenault contre un avion allemand en octobre 1914.

L’apparition des moteurs Le Rhône : Louis Verdet et la Compagnie des Moteurs Le Rhône

Dans les années 1910, Louis Verdet, diplômé de l’école d’ingénieurs Arts et Métiers, étudie un moteur rotatif composé d’un cylindre en étoile refroidi par air ambiant avec une puissance de sortie de 60 ch. Suite à cette étude, il lance rapidement la production d’un moteur similaire mais plus puissant de 80 ch à neuf cylindres. Le 29 septembre 1912, Louis Verdet fonde la Compagnie des Moteurs Le Rhône et continue la production du moteur à neuf cylindres qui sera utilisé sur les avions Morane Parasol de la première escadrille française créée en 1914.

Fusion des sociétés Gnome et Le Rhône : naissance d’une grande entreprise aéronautique française

Les entreprises Gnome et Le Rhône sont alors en concurrence pour dominer le marché des moteurs d’avion. En janvier 1914, une fusion commence entre les deux entreprises, qui se termine par une prise de contrôle totale un an plus tard : la Société des moteurs Le Rhône vend ses 2750 actions à son concurrent.

Au début des années 1920, la Société des moteurs Gnome et Rhône possède 29 filiales et gère 37 productions différentes. C’est en 1945 que les actions de plusieurs entreprises aéronautiques privées seront cédées à l’État par ordonnance gouvernementale, donnant naissance à SNECMA, qui deviendra Safran Aircraft Engines en 2016.