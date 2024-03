Comment puis-je savoir si une application est sûre avant de la télécharger ?

Télécharger de nouvelles applications sur votre téléphone peut être excitant et amusant, mais il est crucial de vous assurer que les applications que vous installez sont sûres. Les comportements malveillants, le vol de données et les virus peuvent tous résulter du téléchargement d’applications peu sécuritaires. Alors, comment pouvez-vous déterminer si une application est sûre avant de la télécharger ? Voici quelques conseils pour vous aider dans vos recherches.

Vérifiez l’éditeur de l’application

Le développeur ou l’éditeur d’une application est un excellent indicateur pour savoir si une application est sûre ou non. Dans la description de l’application, repérez “par” puis le nom de l’auteur des logiciels. Si c’est de source fiable, comme un développeur bien connu ou une grande entreprise, cela prouve sa légitimité.

Recherchez les avis et les articles

Avant de télécharger une application, prenez le temps de consulter les articles rédigés à ce sujet. De nombreux blogs technologiques indiquent régulièrement les meilleures applications sécurisées. Il y a également des recommandations précieuses dans les avis laissés par les utilisateurs sur les plateformes de téléchargement. Si vous lisez des avis négatifs répétitifs sur les problèmes de sécurité, mieux vaut chercher une alternative.

Analysez les permissions demandées

En installant une application, il est normal qu’elle demande quelques autorisations, comme l’accès à Internet ou au microphone. Toutefois, certaines applications pourraient exiger l’accès à des informations peu pertinentes pour leur fonctionnement. Si vous observez des demandes de permissions suspectes, prenez le temps d’évaluer si c’est nécessaire et légitime.

Évitez les applications trop curieuses

Faites attention aux applications qui vous demandent de partager vos données personnelles telles que vos contacts, photos, localisation GPS, voire même vos identifiants bancaires. Assurez-vous que ces requêtes sont justifiées avant de céder. Par exemple, si vous installez une application météo, elle pourrait légitimement avoir besoin d’utiliser votre localisation pour vous donner des prévisions exactes.

Examen du classement et du nombre de téléchargements

Les applications populaires ont tendance à être plus sûres en raison de leur large base d’utilisateurs et des critiques fréquentes sur les plateformes de téléchargement. Pour vérifier la popularité d’une application, consultez son nombre de téléchargements et sa position dans le classement général. Les applications avec un grand nombre de téléchargements et des classements élevés peuvent indiquer qu’elles sont fiables et sûres à utiliser.

Tenez compte des aspects techniques

Certains critères techniques peuvent également vous aider à déterminer si une application est sûre ou non. Tous ne sont pas immédiatement visibles, mais quelques éléments simples peuvent être analysés.

Vérifiez la date de la dernière mise à jour

Les applications régulièrement mises à jour sont plus susceptibles d’être sécurisées car cela signifie que les développeurs travaillent activement pour résoudre les problèmes et corriger les bugs. Jetez un œil à la date de la dernière mise à jour de l’application pour déterminer si elle est toujours prise en charge par son éditeur.

Sécurité des données et chiffrement

Lorsque vous utilisez une application, vos données peuvent être stockées dans le cloud ou sur votre appareil. Dans tous les cas, assurez-vous que vos informations sont protégées avec un chiffrement adéquat. De nombreuses applications affichent leur politique de sécurité des données dans la description de l’application ou sur leur site Web – prenez quelques minutes pour voir comment celle-ci garantit que vos informations resteront confidentielles.

Faites confiance aux plateformes officielles

Pour éviter tout problème, faites toujours confiance au Google Play Store pour Android ou à l’App Store pour iOS lorsque vous téléchargez des applications. Ces boutiques d’applications mettent en place des mécanismes automatiques pour vérifier chaque nouvelle « app ». Des experts humains effectuent également des contrôles réguliers supplémentaires pour s’assurer que seules des applications sûres soient disponibles.

Cependant, tout comme le rappelle la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : « aucun système n’est exempt de faille, en particulier lorsqu’il s’agit de logiciels grand public. » Même si les plateformes officielles font leur possible pour garantir des applications sûres, elles ne sont pas à l’abri d’un éventuel problème. Il est donc préférable de toujours suivre les recommandations mentionnées ci-dessus avant de procéder à un téléchargement.

En résumé, il n’y a pas de solution miracle pour savoir si une application est sûre avant de la télécharger. Cependant, prendre en compte les avis des utilisateurs, vérifier les informations sur le développeur et lire attentivement les permissions demandées peut vous aider à déterminer si oui ou non, il convient de télécharger cette application. Prenez votre temps et soyez vigilant pour protéger votre téléphone et vos données personnelles.